Bardonecchia, un'estate che ha fatto il boom di presenze. Bene i "numeri" degli spettacoli di "Scena 1312"

Tra non poche difficoltà determinate dall’applicazione delle misure volte a contenere l’estendersi del COVID 19, si è svolto nei mesi di luglio e di agosto “Bardonecchia Scena 1312", cartellone estivo promosso dal Comune di Bardonecchia, a ingresso gratuito previa prenotazione dei ridotti posti a sedere all’Ufficio del Turismo, messo in scena per la parte musicale da Estemporanea e per la parte teatrale dall’Accademia dei Folli, compagnie torinesi

Festival d’alta quota di musica e teatro, polo di riferimento artistico e musicale internazionale e culturalmente particolarmente vivo grazie agli artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane che si sono esibiti in piena sicurezza sanitaria, in oltre venti spettacoli sui palchi della Sala Giolitti e della Sala Viglione del Palazzo delle Feste, lungo le vie e piazze del capoluogo e lungo i vicoli della località Rochemolles, alla presenza di un folto pubblico di tutte le età, composto da residenti, villeggianti e turisti italiani e stranieri.

Gli spettacoli musicali, hanno visto alternarsi sul palco in spettacoli serali la big band Soul Nassau, il flamenco del Mediterranea Trio, la musica irlandese dei Birkin Tree, il quartetto Cafè Express con Alessia Donadio, il dixiland di Accordi Disaccordi e l'Estemporanea Ensemble, formazione duttile che ha accompagnato la simpatia di Marisa Torello, donna molto particolare, nei suoi racconti storici sugli amori di Casa Savoia e sull'avventura del naufragio dell'aerostato sulla Bessanese, le serate dedicate alla Taranta con il Filìa Ensemble, la tradizionale e molto partecipata Cena in Bianco & Rosso, gli appuntamenti musicali di Ferragosto in via Medail, per concludersi con Fantastiche: storie di donne ordinarie e straordinarie.

“I diversi spettacoli musicali da noi messi in scena – sostiene Lucia Margherita Marino, clarinista, scrittrice e direttrice artistica di Estemporanea - sono stati un successo, testimoniato dal fatto che ogni appuntamento è stato sold out, confermando che la linea artistica piace a un pubblico vario. Si è scelto infatti di spaziare da concerti folk ai racconti di matrice storica con formazioni classiche, alle presentazioni di libri con interventi di musicisti di fama fino alle formazioni itineranti per Bardonecchia, riuscendo a coinvolgere tutti i turisti e la cittadinanza”.

“Cinque gli appuntamenti teatrali in alta quota messi in scena dall’Accademia dei Folli per questa nuova stagione di Bardonecchia Scena 1312 - dice Edoardo Parolisi, il direttore artistico – Lupus in Tabula, spettacolo e cena itineranti, svoltosi lungo le vie di Rochemolles, con una formula già sperimentata nel 2019 con ottimi risultati e quattro appuntamenti al Palazzo delle Feste. Quest’anno, di comune accordo con la Città di Bardonecchia, tutti gli spettacoli sono stati a ingresso gratuito. Una scelta che si è risultata vincente: più di cento gli spettatori per la serata itinerante a Rochemolles, mentre tutti gli spettacoli al chiuso hanno registrato il tutto esaurito. Duecento persone - con capienza ridotta a causa delle disposizioni del DPCM per limitare il contagio da CoronaVirus - hanno assistito a ognuno dei quattro spettacoli in programma nella Sala Viglione, dedicati a Stefano Benni, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Tom Waits. Per un totale di oltre 900 spettatori per i 5 spettacoli andati in scena. Oltre a una campagna di affissioni, con manifesti sul territorio di Bardonecchia, ogni spettacolo è stato promosso con comunicati stampa, invio di newsletter, post di avvicinamento sui social con campagne adv, e dirette video su facebook e instagram, con oltre 80.000 persone raggiunte e più di 11.000 interazioni ai post. Ottimo il riscontro sui media: oltre 40 le uscite tra stampa cartacea, web, radio e tv”.