Nuova Audi A3 Sportback: salite a bordo di una vettura dal design avveniristico e con tecnologie innovative, sempre pronta ad affrontare nuove sfide

Gli esterni.

Nuova Audi A3 Sportback in blu atollo metallizzato nella versione edition one, disponibile su richiesta. I passaruota distintivi, la carreggiata più ampia, la linea di spalla continua sulla fiancata e la nuova griglia Singleframe a nido d’ape, ancora più larga, rendono il look di Audi A3 Sportback più sportivo che mai.

Audi drive select.

Grazie allo sterzo progressivo e all’Audi drive select, disponibili come optional, nuova Audi A3 Sportback è pronta per raggiungere qualsiasi meta. Con l’Audi drive select potrete adattare il temperamento di A3 Sportback in base al vostro personale stile di guida: confortevole, dinamico, automatico o personalizzato. La modalità efficiency può aiutarvi inoltre a risparmiare nei consumi.

La digitalizzazione a portata di mano.

Potrete facilmente utilizzare tutte le funzioni del display MMI ad alta definizione da 10,1” con un tocco, anche durante la guida. La strumentazione digitale di serie dotata di schermo LCD da 10,25’’ ad alta risoluzione si ispira ai modelli di categoria superiore. Grazie inoltre agli equipaggiamenti opzionali, come l’Audi virtual cockpit plus da 12,3" e l’head-up diplay, chi è al volante potrà accedere a ulteriori informazioni mostrate direttamente nel suo campo visivo. Il Bang & Olufsen 3D Premium Sound System, disponibile su richiesta, garantisce inoltre una fantastica esperienza sonora.

Vista a 360°

All’interno, lo schermo MMI touch a colori ad alta definizione da 10,1’’ si integra nel black panel a effetto gloss. I sedili sportivi anteriori, disponibili su richiesta, il cruscotto orientato verso il conducente e la nuova console centrale con la leva del cambio automatico S tronic contribuiscono a rendere il look degli interni ancora più sportivo.

La notte diventa giorno con i proiettori a LED Audi Matrix.

I proiettori anteriori a LED, di serie, assicurano un’eccellente visibilità, mentre quelli a LED Audi Matrix disponibili a richiesta illuminano la strada in modo ancora più intenso e uniforme. La loro riconoscibilità è dovuta alla specifica firma luminosa Audi, impreziosita anche dalle nuove luci diurne digitali. Inoltre, il rischio di abbagliamento per i veicoli che precedono e per quelli in arrivo può essere notevolmente ridotto.

Ogni cosa cambia, anche la luce.

A bordo di Audi A3 Sportback, il pacchetto luci ambiente multicolore per i profili e per la luce ambientale offre 30 colorazioni differenti, con le quali creare il proprio profilo colore.

Soluzioni su misura per voi.

Scegliendo gli equipaggiamenti tra gli Accessori Originali Audi, disponibili come optional, potrete rendere ancora più piacevole la guida a bordo di Audi A3 Sportback. Il box da tetto, ad esempio, offre spazio extra per lo stivaggio. Potrete scegliere, inoltre, tra colori e dimensioni differenti.

Per un look ancora più sportivo, scegliete i cerchi in lega a 5 razze a V con design a punta, grigio quarzo a contrasto e particolari in rosso, per enfatizzare in modo straordinario il design dinamico della vettura.