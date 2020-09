Sindaci preoccupati per gli attacchi dei lupi, Uncem scrive al governo

"Il numero di lupi è in crescita. Come lo sono le aggressioni alle greggi sui versanti alpini e appenninici. I sindaci sono preoccupati. I lupi si avvicinano sempre di più ai borghi e alle case, ci vanno dentro. Le aziende agricole, margari e allevatori, sono molto allarmati. Mandrie e greggi decimate, un rischio che non si può correre". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, l'associazione degli enti montani italiani, che oggi ha scritto ai ministri Costa e Bellanova.

"Servono - spiega Bussone - soluzioni concrete, urgenti. C'è chi pensa solo al monitoraggio. Uncem chiede soluzioni. E un coinvolgimento con le associazioni di categoria agricole a un tavolo congiunto di ministero dell'Ambiente e ministero delle Politiche agricole. Non c'è più tempo per dati e grafici. Occorrono soluzioni a vantaggio delle comunità che vivono Alpi e Appennini". E' di ieri la notizia di 29 pecore uccise da un attacco di lupi in Valle di Susa.

"Molti allevatori - conclude Bussone - neanche più salgono in alpeggio. Tengono gli animali ben chiusi nelle stalle e nei ricoveri. Le preoccupazioni sono troppe".