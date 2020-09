Insulti, minacce e violenze alla madre: carabinieri arrestano un ventenne

Ha insultato la madre, minacciandola con una bottiglia di vetro e strattonandola con violenza. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Torino San Carlo per maltrattamenti in famiglia. Come appurato dai militari, già in passato il giovane, per futili motivi, si era scagliato contro la madre di 52 anni.

Stavolta, però, la donna ha avuto il coraggio di allertate le forze dell'ordine, che hanno arrestato il ragazzo, ora ai domiciliari a casa del padre.

La vittima é stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo, dove i medici le hanno riscontrato varie ecchimosi, escoriazioni e una ferita superficiale al quinto dito della mano destra.