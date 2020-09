Walter Miranda Dang crea il suo nuovo brand: Yolè!

Nei primi mesi del 2020, poco prima dei blocchi dovuti al look down causa covid19, Walter Miranda Dang, Abitologo, Couturier e Fashion designer, si è trasferito dall’Italia in Spagna e ha fondato la Maison Yolé a Corralejo, Fuerteventura, insieme ad Hamlet Amelio, Hair Designer e a Linda Sayed, Direttrice di boutique e Consulente d’immagine. La peculiarità dell’identità del nuovo marchio Yolé è proprio l’isola di Fuerteventura, l’isola più desertica dell’arcipelago Canario.

Quello di Yolè, è un approccio al vestire rivoluzionario, portatore di uno stile contemporaneo ed urbano, sviluppato tra una modernità esistenziale ed un gusto quasi disinvolto. La Maison Yolè trae ispirazione dalla realtà e non da inconsistenti personaggi immaginari, andando così a comporre un look casual-elegante e couture, non uno Sportswear ma un Glamour Street.

LA RIVOLUZIONE

Per la collezione donna-uomo il trio ha creato ONE COLLECTION, un'unica collezione per tutto l’anno e per tutte le stagioni. Il tema dei colori è sottratto alle tonalità naturali dell’isola per un’autentica esplosione di energia come lo è Fuerteventura, un grande stimolo per la creatività. Costruzioni , linee morbide ed oversize convivono e si rinnovano in ogni collezione alla ricerca di un sottile equilibrio.

WAL.MEET