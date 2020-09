Trasporti, Sacco-Martinetti (M5S): "La Regione prepara pesanti tagli al trasporto pubblico"

"Cosa intende fare la Regione Piemonte per ripristinare il servizio di trasporto pubblico ferroviario e su gomma? Tutto lascia presagire che arriveranno tagli su tagli, in particolare sul basso Piemonte", attaccano Sean Sacco e Ivano Martinetti (M5S).

"E' quanto emerso oggi in Consiglio regionale in seguito ad una nostra interrogazione rivolta all'assessore ai Trasporti Gabusi. L'esponente della Giunta Cirio ha ribadito la propria posizione: si taglia. Anziché difendere il contratto siglato tra Regione e Trenitalia, l'assessore si piega alle richieste del gestore e spalanca le porte alla prospettiva di ridurre, o addirittura sopprimere, alcune linee".

"La lista dei tagli ai servizi ferroviari già messa in atto da Trenitalia in questi mesi è fin troppo lunga: risulta sospeso il servizio ferroviario tra Cavallermaggiore e Bra, Saluzzo e Savigliano, vi è una forte riduzione di servizio sulla linea Asti – Acqui (con la riduzione di 14 treni), Alessandria – Chivasso (con la riduzione di 3 corse tra cui una fondamentale delle 6.36 per gli studenti), Alessandria – Novara (con la riduzione di una corsa), Alessandria – Acqui – Savona (con la riduzione di 5 corse), Asti – Alessandria (con la riduzione di 6 corse), Alessandria – Voghera (con la riduzione di 16 corse), Alessandria – Arquata (con la riduzione di 4 corse)".

"Non è accettabile tollerare una situazione del genere, la Regione dovrebbe lavorare per promuovere il trasporto pubblico locale, non certo per disincentivarlo ed in questo modo indurre i cittadini a ricorrere al mezzo proprio (più costoso ed inquinante). Ci opporremo in ogni modo ai tagli ventilati da Gabusi, per questo stiamo preparando una serie di incontri sul territorio".