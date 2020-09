Da oggi Toro in ritiro a Biella, venerdì l'amichevole con la Primavera

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, il Toro è in ritiro a Biella, per ultimare la preparazione in vista del debutto in campionato, previsto il 19 settembre al Franchi contro la Fiorentina.

Definito il programma per il primo allenamento della squadra allenata da Marco Giampaolo allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Alle 18 i granata scenderanno sul rettangolo verde: cancelli aperti in vai Macallè, ingresso principale, dalle 16,30 a tutti coloro che vorranno assistere ai primi esercizi sul terreno biellese.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le date degli altri allenamenti. Intanto, da questa mattina alle 11 è partita la prevendita dei biglietti del test contro la squadra Primavera, in calendario venerdì 11 settembre alle 16. Cresce l'attesa della partita con code davanti ai cancelli dello stadio per accaparrarsi uno dei mille posti a disposizione. Gli orari di apertura per assicurarsi i biglietti: mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 a inizio partita.

24 ore dopo l'amichevole con la Primavera, alle ore 16 di sabato, ma all'Olimpico Belotti e compagni si troveranno di fronte la Sampdoria, questa volta però senza poter contare sul sostegno del pubblico.