Rivoli, chiusura traffico in prossimità della Scuola Primaria “Don Milani”

L'Amministrazione Comunale di Rivoli ha preso atto della richiesta della Dirigente Scolastica della Primaria “Don Milani” di chiudere il traffico veicolare in prossimità dell'edificio scolastico.

Nella settimana dal 14 al 18 settembre in via del tutto provvisoria, temporanea e sperimentale verrà limitato l'accesso in via Arnaud da via Capra intersezione con via Savarino e da via Ex Internati all'intersezione con via San Rocco dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 12.15 alle ore 12.45.

Una decisione presa insieme alla Polizia Locale per garantire la sicurezza degli alunni e ridurre l'intasamento veicolare di via Arnaud.