Un positivo nella staff di Giampaolo, saltano le prossime amichevoli del Toro

Il Toro torna ad avere a che fare con il coronavirus. Dopo il caso di un giovane attaccante dello scorso maggio e quello di due calciatori, dop il primo giorno di allenamenti al Filadelfia (con altre tre soggetti a rischio, che poi erano risultati negativi) il 22 agosto scorso, al suo arrivo a Biella la truppa granata conta un nuovo episodio di positività al Covid.

Il colpo di scena arriva all'ora di cena, dopo la prima seduta della tre giorni del mini ritiro. Con una nota ufficiale, la società granata informa che "in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico".

"La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario venerdì 11 e sabato 12 settembre (contro la Primavera a Biella e contro la Samp allo stadio Olimpico, ndr): il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo".

Il campionato non è ancora iniziato, ma se queste sono le premesse, altro che parlare di ritorno del pubblico sugli spalti... Rischia di diventare un problema un regolare svolgimento delle partite, specie con l'arrivo dei primi freddi.