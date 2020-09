Grave incidente nella serata di ieri in tangenziale. Erano circa le 22.30 quando un'auto - per una dinamica ancora da accertare - è finita fuori strada. A bordo c'erano due persone: a riportare le conseguenze peggiori è stato un uomo di 26 anni che, nell'impatto, è stato scaraventato fuori dalla vettura ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pinerolo.

Con lui c'era una donna, anche lei soccorsa e trasportata allo stesso ospedale in codice giallo.