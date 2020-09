La bava di lumaca fa davvero bene alla pelle?

Forse non molti sanno che l'Helix aspersa muller glycoconjugates, il nome scientifico della bava di lumaca, è il nuovo ingrediente segreto delle più avanzate soluzioni per la cura del viso. Sempre alla ricerca di prodotti cosmetici all'avanguardia, l'industria del settore ha deciso di valorizzare le proprietà della bava di lumaca, a seguito di numerosi test sperimentali. Oggi sul mercato sono disponibili tantissimi prodotti realizzati con questo ingrediente e i consumatori possono acquistare diverse soluzioni cosmetiche a base di bava di lumaca presso punti vendita al dettaglio e online. L'azienda Love Helix, ad esempio, ha un'intero shop dedicato alle creme di bava di lumaca. Ma quali sono i vantaggi dei prodotti che impiegano questo ingrediente naturale? Scopriamolo di seguito nel nostro approfondimento.

Le evoluzioni della bava di lumaca come cosmetico nel corso della storia

Per quanto la bava di lumaca possa sembrare esotica, tieni in considerazione che applichiamo regolarmente ogni sorta di derivato animale, vegetale e minerale sulla pelle del viso, del corpo e sulla cute dei capelli. Ad esempio, la caffeina attenua gli occhi gonfi, le rose eliminano le rughe e macchie solari e le squame di pesce schiariscono la pelle. Quando è avvenuto dunque che la piccola lumachina ha migliorato il proprio status, assumendo un notevole valore cosmetico? In realtà, la bava di lumaca è stata utilizzata nella medicina popolare per migliaia di anni: veniva estratta manualmente e utilizzata nel trattamento di una varietà di condizioni della pelle che spaziano dalle lesioni fino all'acne. Secondo quanto arrivato fino a noi, Ippocrate prescriveva lumache tritate e latte acido per eliminare infiammazioni cutanee, mentre in tempi moderni gli operai che si tagliavano le mani e le braccia durante il lavoro, notavano che la bava di lumaca curava le ferite e ammorbidiva la pelle. Inoltre, per secoli le piccole comunità rurali dell'Italia meridionale, impiegavano la bava di lumaca per alleviare verruche, calli ma anche l'acne. Dal punto di vista dell'impiego cosmetico, il salto da rimedio di saggezza popolare a trattamenti per il viso all'avanguardia per la bava di lumaca si è avuto all'incirca negli anni Ottanta.

Cosa dice la scienza sulla bava di lumaca

In quel periodo gli scienziati hanno comprovato, attraverso numerosi test indipendenti, che la bava di lumaca idrata la pelle, attenua l'iperpigmentazione e contiene proprietà antimicrobiche che combattono l'acne. Gli studi hanno dimostrato che aiuta a stimolare la formazione di elastina per mantenere la pelle giovane, un aspetto che ha determinato l'immediato successo dei prodotti sul mercato. La diffusione di prodotti a base di bava di lumaca è stato il passo successivo e oggi ci sono sempre più realtà che vendono creme per viso e occhi a base di bava di lumaca.

Dai campi alle stelle: il successo della bava di lumaca

Ormai diventata un must nei rituali cosmetici per la cura della pelle delle star grazie all'elevato contenuto di acido ialuronico, la bava di lumaca vanta notevoli proprietà idratanti. Inoltre, contiene alti livelli di antiossidanti, in grado di sfiammare la pelle e stimolare la naturale produzione di collagene. Pur trattandosi di un ingrediente sicuro, i dermatologi consigliano di testare i prodotti applicando una piccola quantità su un'area specifica per verificare la presenza di allergie o in caso di reazione sulla pelle sensibile. Qualora vada tutto bene, dopo pochi giorni di utilizzo, la pelle sarà più idratata e dall'aspetto pieno.