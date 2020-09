Mauro Berruto 'allena' le piccole imprese piemontesi con Microsoft ed Eos

Le prime ricadute positive del programma Ambizione Italia - Digital Restart (investimento da 1,5 miliardi di euro in 5 anni da parte di Microsoft) sono finalmente tangibili anche per le piccole imprese piemontesi.

Lunedì 14 settembre alle 11, Mauro Berruto, ex ct della nazionale italiana maschile di volley, allenerà le imprese del Piemonte a superare la “resilienza” dimostrata dalle imprese durante l’emergenza, per anticipare e cavalcare i cambiamenti in atto con un nuovo approccio proattivo, davvero “antifragile” e capace di gestire situazioni di instabilità e volatilità “permanenti” per dare risposte innovative e far ripartire le nostre aziende e l’economia del Paese.