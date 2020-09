La chiamata di Bottom Up!, il nuovo festival di architettura di Torino

Bottom Up!, il nuovo festival d’architettura di Torino, promosso dalla Fondazione per l’architettura / Torino e da OAT- Ordine degli Architetti di Torino, lancia una piattaforma di crowdfunding per sostenere i progetti di rigenerazione urbana dal basso ideati e in corso di realizzazione, tra Torino e Milano.

Domani, giovedì 10 settembre, alle ore 18 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il crowdfunding sarà lanciato con un evento, un ideale start della campagna e un countdown verso il festival Bottom Up!, che si concluderà il 3 novembre a GreenPea, Torino. I protagonisti che hanno ideato i progetti di Bottom Up!, i torinesi Risorgimento Social Club, MiraOrti, Cortile Mondo_La natura si fa scuola, Ruota di Scarto, WALL coming!, CONVI_Insieme a Villaretto, 28.

Lo spazio di mezzo, Una Pietra tira l’Alta, Forno sociale S.P.I.G.A., 10x10, Hear me, Cort.lí_Spazio e tempo per essere e Un’oasi su via Pacini a Milano, si presenteranno al pubblico, avviando la campagna.