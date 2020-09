Musica e live painting: Mostem propone due micro eventi in sicurezza e nel rispetto dell'emergenza sanitaria

MOSTEM, progetto nato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell`ambito del bando CIVICA, propone due micro eventi il 13 e il : si esibiranno i musicisti Tom Newton e Eugenio Rodondi artisti di Dewrec, casa di produzione che collabora con Comunet Officine Corsare e contemporaneamente due pittori, Lisa Stefani e Antonio Filippini eseguiranno un live painting.

13 SETTEMBRE

Il 13 settembre in collaborazione con Earthink festival 2020 e Cortili ad arte 2020 (iniziativa che vuole incentivare la fruizione della cultura in spazi insoliti come i cortili condominiali privati) Mostem presenta il musicista Tom Newton e il live painting di Lisa Stefani e Antonio Filippini.





30 SETTEMBRE





Il 30 settembre in Viale Ottavio Mai si esibirà il musicista Eugenio Rodondi che sarà accompagnato da un live painting dei dissuasori che separano Viale Ottavio Mai dal Campus Einaudi. Quello che si intende fare è creare un ponte metaforico (MOSTEM tradotto dal Ceco significa Ponte) che permetta agli artisti di arrivare alla comunità, allacciando un rapporto di reciproco scambio.





“Le cinque domande che saranno dipinte sui dissuasori hanno lo scopo di dare il via ad una riflessione sulle barriere - fisiche, reali e metaforiche - che vengono innalzate dalla società, dalle insicurezze personali e dalle paure con il risultato di isolarci gli uni dagli altri.” Rosy Togaci, coordinatrice artisti.