Hyundai annuncia il nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici

Con il brand IONIQ, Hyundai offrirà ai suoi clienti esperienze incentrate su stili di vita connessi, in linea con la visione di Hyundai di "Progress for Humanity".

Attraverso il nuovo brand IONIQ, Hyundai metterà a frutto il suo solido know-now come costruttore leader nell’elettrificazione per introdurre tre nuovi modelli dedicati nei prossimi quattro anni, seguiti da modelli ancor più innovativi. La creazione del brand IONIQ risponde alla domanda in rapida crescita del mercato e accelera il piano Hyundai di guidare il mercato globale dei veicoli elettrici.

Per adempiere alla missione del brand IONIQ, Hyundai combinerà le sue attuali competenze nell’elettrificazione - come ad esempio la ricarica rapida, gli interni spaziosi e la potenza fornita dalla batteria - con future innovazioni che combinano design, tecnologie e servizi per integrare esperienze "in car" e fuori da essa, per un viaggio senza soluzione di continuità.

La "rinascita" di IONIQ