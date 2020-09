Scuole chiuse per i seggi elettorali, la richiesta dei Verdi torinesi: "Rispettare il diritto allo studio"

"La disorganizzazione con cui si stanno affrontando le problematiche della scuola è sconfortante. Appena una settimana dopo la prima campanella le lezioni in molti istituti si dovranno interrompere per consentire l’allestimento dei seggi e la successiva sanificazione", affermano i commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore.



"Ricordiamo che la scuola è chiusa dal 4 marzo e i genitori di tutta Italia hanno già sopperito all’interruzione di un servizio primario e supportato i propri figli in tutti i modi possibili. Noi Verdi di Europa Verde Torino - continuano Plaku e Fiore - vogliamo una politica attenta alle nuove generazioni, al futuro dei bambini e dei ragazzi. Vogliamo un’amministrazione, che abbia l’intelligenza di prendere decisioni giuste, che eviti l’assurda interruzione delle lezioni, come hanno già prontamente fatto in altri 185 comuni italiani".

"Chiediamo allora che venga rispettato il diritto allo studio anche nella nostra città", così in una nota i commissari Plaku e Fiore.