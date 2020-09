Dona la spesa speciale scuola: dal 12 settembre torna l'aiuto per le famiglie in difficoltà

Sabato 12 settembre, in 60 negozi della rete vendita di Nova Coop, presente in Piemonte e in alta Lombardia, prenderà il via la campagna “Dona la Spesa speciale scuola”, raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in date diverse per ogni punto vendita, nella settimana tra sabato 12 e sabato 19 settembre. Il ricavato della campagna verrà consegnato alle diverse Onlus e realtà locali del terzo settore con cui Nova Coop collabora da anni che provvederanno a distribuirle alle famiglie in difficoltà. Nel 2019 la campagna ha consentito di raccogliere prodotti per un valore di oltre 100mila euro, equivalente a circa 40mila pezzi.