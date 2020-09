Collegamento Torino-Malpensa (via Collegno): dal 14 settembre al via MalpensaFast.com

Il servizio è a cura di GruppoNolobusEservizi, un pool di aziende piemontesi con una trentennale esperienza nel settore dei trasporti che, in un periodo in cui il turismo è stato fortemente penalizzato dall’emergenza da Covid-19, ha deciso di investire per far ripartire l’economia del territorio.

Lo sviluppo dell'intermodalità aereo/gomma è la chiave di questa iniziativa, un’autolinea che collega finalmente non solo il capoluogo piemontese all’aeroporto di Malpensa, ma anche altri comuni dell’area metropolitana torinese e di Vercelli.