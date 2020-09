Più treni nella metro, linee potenziate e 786 bus e tram: il piano Gtt per la riapertura delle scuole

Più bus e tram in circolazione, passaggi della metropolitana più frequenti e noleggio dei pullman Ncc. Sono questi i cardini del piano straordinario di Gtt in vista della riapertura delle scuole presentato oggi pomeriggio in una riunione con la sindaca Chiara Appendino, gli assessori ai Trasporti Maria Lapietra e Marco Gabusi, oltre al prefetto Claudio Palomba e al direttore dell’Agenzia Piemontese per la Mobilità Cesare Paonessa.

Gtt ha predisposto un piano straordinario di gestione della rete urbana e suburbana che affronta la fase di ripartenza scolastica con un livello di servizio ancora maggiore di prima della pandemia. In sintesi, verranno incrementati i treni utilizzati in mentropolitana, verrà predisposto l’utilizzo straordinario della massima flotta tranviaria possibile, della massima flotta automobilistica possibile compreso l’utilizzo di altri bus a noleggio e Ncc, dei vettori privati che collaborano con Gtt nella gestione del servizio urbano, verrà incrementato il numero di ore di utilizzo di tram e bus con effetto di presenza di un numero maggiore di mezzi contemporaneamente e allungamento della fascia oraria di punta.

Il risultato? 24 treni della metro in servizio, 130 tram e 656 bus, di cui 148 privati, per un totale di 786 mezzi. Le linee potenziate saranno le seguenti: 3, 4, 13, 2, 11, 17-17b, 18 e 57. Previsto il supplemento scolastico con singole corse realizzate con 19 vetture dedicate in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita degli studenti, oltre ai servizi aggiuntivi, che consistono in 47 turni autista aggiuntivi. Per quanto riguarda questi servizi aggiuntivi, al fine di potenziare il servizio in tempi rapidi, si è fatto ricorso anche ad autobus granturismo messi a disposizione da vettori terzi; tali veicoli, in questa fase di emergenza, saranno dotati di indicatori di linea provvisori tramite cartelli e non avranno in dotazione la postazione disabile. In caso di necessità la centrale operativa Gtt provvederà con l’invio di vettura idonea.

“Questo è possibile grazie e una nuova gestione della rete e a un potenziamento selettivo delle linee e delle fasce orarie dedicate a presidiare al meglio i percorsi e gli orari legati all’entrata e uscita dagli istituti scolastici, in particolare quelle linee che l’anno scorso hanno fatto registrare forti livelli di presenza” afferma Giovanni Foti, amministratore delegato Gtt.

Per l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi “l’apertura delle scuole è un banco di prova estremamente impegnativo per il sistema del trasporto pubblico locale e come tutti i soggetti coinvolti si siano impegnati per trasformare un momento di difficoltà in un’opportunità di riorganizzazione. Non tutto potrà essere perfetto il primo giorno, ma l’Agenzia della mobilità è in prima linea per monitorare le criticità e mettere in campo eventuali misure migliorative”.