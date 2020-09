Sabato all'ippodromo di Vinovo auto Mustang e cavalli in pista

Un convegno diverso dal solito quello che andrà in scena sabato 12 settembre, all’ippodromo di Vinovo.

Oltre alle corse dei cavalli che inizieranno attorno alle ore 15, nel parterre si potranno ammirare le splendide auto del Mustang Club Of Italy, che sfileranno sulla pista a metà pomeriggio. Ma non solo, perché al termine delle corse la serata proseguirà e la nostra location si trasformerà in un magico ambiente Western, grazie alla musica del Old Wild West e lo Street Food Americano, ricco di tante golosità. Un modo alternativo assolutamente diverso per passare il sabato sera.

Per quanto riguarda il Fil-Hippo’s Restaurant, con l’inizio delle corse in diurna, riprende l’attività di Ristorante, dando appuntamento alla pizza alla prossima estate. Da sabato infatti, al prezzo di 14,00 € sarà possibile pranzare seduti comodamente al tavolo guardando le corse. Il menù lo potete trovare sul nostro sito www.ippodromovinovo.it o sulle nostre pagine Social.

Dando un’occhiata alle corse, la più ricca a livello monetario sarà riservata ai cavalli di due anni, dove in sei si presenteranno davanti alle ali dell’autostart. Un debuttante e nessun netto favorito, essendo tutti, eccetto Codrignano Gadd, con un massimo di due corse al proprio attivo. Interessante la corsa per i quattro anni, dove Agrado allievo di Francesco Di Stefano, Achille Ross con Andrea Guzzinati e Acacia Obi Ferm con Fabio Mollo saranno i probabili protagonisti.

Nella corsa Gentleman, Acquamarina Ross cercherà con Marco Castaldo il riscatto dopo l’ultima prestazione non alla sua altezza. Come sempre, otto le corse in programma e ingresso libero.