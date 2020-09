Collegno, apre la portineria di quartiere a Villaggio Dora

Prosegue sul territorio Collegno Si-cura. Questo pomeriggio giovedì 10 settembre 2020 è stata inaugurata la Portineria di quartiere, spazio adatto per sviluppare progettualità di partecipazione e integrazione sociale. I residenti del quartiere potranno affidarsi alla Portineria per piccole commissioni quotidiane, per momenti di aggregazione, e per attività di sostegno allo studio. Una grande occasione che apre alle idee di Villaggio Dora e alla creatività della cittadinanza.



"In questi anni abbiamo cercato di avvicinare sempre più i cittadini al Comune" ha detto il Sindaco Francesco Casciano. "I progetti legati a Collegno Si-cura sono sempre andati in questa direzione e siamo certi che questa nuova esperienza saprà arricchire quel lavoro di cucitura del territorio che è sempre più necessario per rafforzare l’idea di comunità".

"È un’emozione essere qui perché questo è un progetto fondamentale per far stare meglio le persone e la comunità", ha detto il Presidente di Atc Piemonte Emilio Bolla, "Nessuno ha la bacchetta magica ma dobbiamo insistere e migliorare sempre le condizioni di vita di chi abita a Villaggio Dora".

Soddisfatta l’assessore alle Politiche sociali Maria Grazia De Nicola: "Si tratta di un servizio di prossimità utile a migliorare la qualità dei rapporti e delle relazioni tra le persone. L’emergenza Covid-19 è stata ed è faticosa ma occorre creare nuove situazioni positive per i quartieri. Villaggio Dora è un quartiere ricco di luoghi e di umanità preziosi, il posto giusto per far crescere insieme la nostra Portineria".