Ladri in azione a Nichelino: furto al "Magi Service" e al comitato di quartiere Bengasi

In un colpo solo un doppio furto. Ladri in azione nella notte a Nichelino, dove sono stati presi di mira il "Magi Service di via dei Martiri e poi il comitato di quartiere Bengasi.

Nel primo i malintenzionati hanno sfondato la porta d’ingresso del negozio per entrare e fare incetta di prodotti professionali, nel secondo , invece, dopo aver forzato l'ingresso, hanno svuotato il fondo cassa del bar e portato via quanto potevano all'interno di cassetti e suppellettili.

La rabbia dei residenti non è mancata, per questo secondo episodio: 'rubare dentro un comitato di quartiere è come farlo in chiesa'. I carabineri indagano sull'accaduto.