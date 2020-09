Sumasì, il 15 settembre al via la campagna di comunicazione della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Tante banche in questi mesi hanno programmato la chiusura degli sportelli e di molte filiali, nell’ottica della razionalizzazione dei servizi territoriali, rendendo più difficile la continuità lavorativa per le molte persone che abitano nei Comuni più piccoli. La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha deciso di continuare a investire sul territorio, facendo sentire la propria presenza e intraprendendo una campagna di comunicazione che vede al centro il concetto della vicinanza: “Sumasì”. La Banca infatti, oltre a mantenere inalterate le filiali sul territorio ha deciso di potenziare la sua presenza in alcuni comuni con le prossime aperture di un ufficio di rappresentanza a Castagnole Piemonte, previsto per metà ottobre e con il lancio di una nuova filiale a Torino, in zona centro San Salvario.