Torino, il Pd incontra i sindacati del Comune di Torino: “Situazione drammatica”

Lunedì 14 settembre, il gruppo torinese del Pd incontrerà i sindacati del Comune di Torino. Ad annunciarlo è Stefano Lo Russo, capogruppo Pd: “La situazione della macchina comunale è in grande sofferenza”.

L’esponente dem delinea quelli che, secondo lui, sono i problemi principali: “Carenza di personale, demotivazione, direttive contradditorie, clima pesante e da caccia alle streghe e incapacità di dialogo hanno generato una situazione piuttosto preoccupante, soprattutto in prospettiva”. Lo Russo punta il dito contro la sindaca: “Questo stato di fatto, che non solo non è gestito dall'amministrazione Appendino ma sta producendo disagi pesanti ai cittadini (basti pensare ai disservizi anagrafici) è figlio di una debolezza strutturale e di una spiccata assenza di capacità organizzativa.

A pochi mesi dalla fine del mandato la situazione dei concorsi in essere, delle posizioni organizzative e di molti settori comunali è davvero drammatica”.

Ecco perché i consiglieri comunali del Partito Democratico lunedì incontreranno le sigle sindacali se personale e della dirigenza.