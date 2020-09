Elezioni a Moncalieri, l'orgoglio di Paolo Montagna per la lista civica che porta il suo nome

"La Lista Civica Montagna Sindaco è nata così: dalla voglia di liberare energie, passioni, idee; di coinvolgere persone normali, di trasformare la critica in opportunità e la proposta in progetto. E’ nata dall’impegno di 24 cittadini di Moncalieri che hanno deciso di fare un passo in avanti. Portatori non di interessi o di voti, ma di storie, idee, competenze", ha spiegato Montagna. "Sono professionisti, studenti, commercianti, pensionati, accomunati dall’amore per Moncalieri. Il capolista è Luca Soleti, 21 anni, di Santa Maria".

Ieri, nell’incontro di presentazione, ha raccontato di aver deciso di rispondere alla chiamata mentre era sul pullman, alle 6.30 di mattina, direzione Politecnico di Torino, dove studia. In quel messaggio sul manifesto appeso a bordo strada ha intravisto un’opportunità; l’occasione di mostrare la voglia di esserci dei ragazzi, di conquistarsi uno spazio per mettere in agenda i temi della sostenibilità, della formazione, dell’uguaglianza delle opportunità.