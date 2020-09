Volpiano, estorsione al datore di lavoro: i carabinieri arrestano impiegato infedele

I carabinieri di Volpiano hanno arrestato un 37enne italiano per estorsione. L’arrestato, un impiegato presso un’agenzia immobiliare di San Benigno Canavese (TO), ha minacciato il proprio titolare di volersi appropriare di alcuni pc e dei mazzo chiavi e documenti di case in vendita, se non gli avesse consegnato la somma di euro 2.700 euro per precedenti prestazioni di lavoro. Prestazioni, peraltro, mai eseguite secondo il racconto della vittima..