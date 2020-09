Ghibli e Quattroporte, con la nuova versione Trofeo, si trasformano nelle super berline di Maserati

Dopo Levante, anche Ghibli e Quattroporte saranno disponibili nella versione Trofeo, il top di gamma Maserati. Il tridente del brand – performance, stile, prestazioni – appuntito all’estremo. Hanno gli stessi lineamenti, sono sempre loro – le berline secondo Maserati – ma in forma superlativa. Stanno alle versioni precedenti come Flash sta a Barry Allen, come Batman sta a Bruce Wayne, come Superman sta a Clark Kent. Niente mantello né raggi laser dai fanali, no, ma la capacità di toccare i 326 chilometri orari: le Berline Maserati di serie più veloci di sempre. Sono il compimento ultramoderno dell’antica promessa corsaiola del marchio, che già negli anni ’60 del ‘900 inventò il concetto di berline sportive di lusso. Ghibli e Quattroporte Trofeo rappresentano l’oltre-berlina, sono un destino con inserti di carbonio. E non soffrono neppure la criptonite.

Animate da un motore V8 da 580 cavalli, corrono su cerchi da 21 pollici, la massima taglia in gamma. Sul cofano di Ghibli, già considerata tra le berline più belle in assoluto, si aprono due prese d’aria supplementari: estraggono calore e tagliano sul metallo la grinta di un ruggito. Le prese d’aria laterali, invece, sono bordate di rosso e griffate Trofeo, gli interni sono rivestiti in pelle naturale Pieno Fiore e prevedono, come gli esterni, inserti totalmente in carbonio: Ghibli e Quattroporte in abiti da festa.

Anche l’infotainment è nuovo: un processore quattro volte più potente, una risoluzione dello schermo dieci volte superiore e una memoria due volte più capiente di prima. Il nuovo sistema, governabile da uno schermo ad alta risoluzione simile a un tablet, rende la user experience ancora più gradevole, completa e personalizzabile. La bandiera italiana campeggerà sul montante centrale e, per il loro lancio ufficiale, la Quattroporte sarà verde, la Levante bianca e la Ghibli rossa. Perché questi sono supereroi Made in Italy.

Per dare compattezza al gruppo dei Fantastici 3, anche Levante Trofeo, la filosofia granturismo a misura di SUV già presentata nel 2018 con una velocità massima di 302 chilometri orari, si è trasformata con un restyling: nuovo infotainment, nuovi fanali posteriori, nuovo design.

Oggi, Maserati non parla solo con il sound del motore: la velocità che risuona nella sua voce si incarna anche nelle sue forme. Perché Trofeo libera il sound di Maserati alla massima potenza, cantando a piena voce un’epopea ormai secolare.