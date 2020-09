Moncalieri, stasera la festa di Paolo Montagna con la città

Tra una settimana Moncalieri andrà al voto per scegliere il sindaco e oggi, domenica 13 settembre, il primo cittadino uscente Paolo Montagna (ricandidato alla guida della città dal centrosinistra) organizza una festa per ringraziare i concittadini "per questi 5 anni faticosamente bellissimi trascorsi insieme", per usare le sue parole.

L'appuntamento è dalle ore 18 alle 20 nella piazza di Santa Maria con ospiti a sorpresa, musica, e tanta voglia di stare insieme. "E per raccontare la Moncalieri di domani, per continuare il nostro viaggio", ha detto Paolo Montagna.