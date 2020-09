Rally Città di Torino, vincono Jacopo Araldo e Lorena Boero

Le premesse della vigilia hanno puntualmente confermato una edizione del Rally Città di Torino frizzante e per nulla avara di colpi di scena. Il cuneese Jacopo Araldo al via con Lorena Boero sulla Skoda Fabia preparata dal team Balbosca, conquista la vittoria assoluta grazie al miglior tempo fatto segnare sul primo passaggio al Col del Lis.

I porta colori della scuderia Meteco Corse hanno preso il comando delle operazioni proprio nel corso della terza prova speciale dove una foratura che ha attardato il valdostano Elwis Chentre in gara con Fulvio Florean sulla Skoda del Team D’Ambra i quali avevano vinto le prime due prove. Il poderoso quanto prevedibile attacco del valdostano nella seconda parte di gara ha fruttato al pilota di Roissan la terza posizione assoluta finale. Alle spalle di Araldo che ha già vinto questa gara nel 2016 e 2018, hanno concluso Patrick Gagliasso e Enrico Ghietti a bordo di una delle due Wolkswagen Polo curate dalla Roger Tuning rimasti costantemente sulle tracce del capofila. Dietro a Chentre quarta posizione finale per i torinesi Mario Trolese e Emilio Martinotti. Senza dubbio ottima la prima volta sulla Polo della Roger Tuning per il Pilota-istruttore e organizzatore che proprio al fotofinish superano “Il Valli” e Stefano Cirillo sulla Polo della P.A Racing. Sesta l’unica Hyundai I20 presente, quella di Stefano Giorgioni e Federico Boglietti ritornati a correre insieme da recente Rally di Alba . Una pietra entrata nel radiatore nelle fasi finali ha rallentato il toscano naturalizzato piemontese Federico Santini in gara con Gabriele Romei sulla Skoda della Eurospeed fermi prima dell’ultima prova. Ottimo il rientro alle gare dopo undici anni di atop per Federico Pelassa e Alberto Eriglio sulla Skoda della Gima con la quale sono settimi.