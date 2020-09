Moncalieri, Paolo Montagna e la ripartenza della scuola: "Un giorno sempre speciale"

"So che sono tante le attese e le preoccupazioni delle nostre famiglie", ha aggiunto Montagna. "Come tanti, e li abbiamo raccolti questi mesi, sono i timori di chi lavora nel mondo della scuola. Voglio ringraziare i presidi dei nostri Istituti comprensivi, che hanno trascorso insieme a noi l’estate al lavoro per preparare al meglio la giornata di domani e la ripartenza in sicurezza".

"Come sapete, le disposizioni sull’avvio della scuola sono trasmesse dal Governo e dalla Regione, ma senza l’impegno dei nostri dirigenti e delle loro squadre, non saremmo in grado di rispettarle nel concreto. A questo proposito vi invito a fare riferimento, insieme alle informazioni ufficiali, anche alle comunicazioni che state ricevendo in queste ore dalle Segreterie Didattiche, anche sui siti internet di riferimento", ha sottolineato Montagna.