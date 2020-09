L’artista Torinese Fabiana Macaluso inizia la sua nuova stagione di mostre

Tra le tante novità in cantiere per la nota artista Torinese Fabiana Macaluso c’è anche la mostra “Royal Art” che si svolgerà al Museo Miit di Torino la città natale della Macaluso che, naturalmente, è molto entusiasta di cominciare a Torino un nuovo anno di importanti mostre dal 17 al 23 settembre, dove presenterà opere in omaggio al principe degli Emirati Arabi.

Presenta l’inaugurazione il presidente e titolare della galleria Guido Folco che già in altre occasioni ha ospitato la Macaluso durante altri importanti eventi a Reggio Calabria e al Museo del Vaticano.

Racconta l’artista: “Sono molto entusiasta di esporre le mie opere che omaggiano il principe degli Emirati Arabi nella mia città, lo ammiro molto, lui è un principe molto buono e di grande umanità, con grande passione per i bambini, per le persone povere, un principe di grandi qualità molto sportivo e unico al mondo… ad Ottobre sarò anche a Dubai per il mio premio Iconart Magazin con la Prince Group Gallery di Salerno dove esporrò le mie opere come omaggio al principe, questo premio molto importante e per me un’occasione straordinaria”.

L’inaugurazione della mostra al Museo Mitt di Torino sarà il giorno 17 settembre alle ore 18 in corso Cairoli 4 Torino: non mancate!!

Contatti Macaluso Fabiana:

fabiana19802@gmail.com

https://www.instagram.com/fabiana19802

Pagine social Macaluso Fabiana :

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

https://mobile.twitter.com/fabianamacalus1

http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

Sito galleria opere di Macaluso Fabiana:

https://www.gigarte.com/fabianamacaluso/home

Blog Macaluso Fabiana:

https://blog.dantebus.com/2019/01/fabiana-macaluso/

https://macaluso-fabiana.jimdofree.com/

Catalogo d’arte Macaluso Fabiana:

https://www.amazon.it/dp/3038992992/ref=cm_sw_r_cp_api_i_UTzhFbNDHA2TF

Galleria 3D Macaluso Fabiana: https://youtu.be/PVarLvwvtJU