Inquinamento, sicurezza e viabilità: Linda Genre, candidata sindaco di Alpignano, scrive a Ministeri e Regione Piemonte

“La mia professione di medico mi impone la massima attenzione alla salute e al benessere, aspetti centrali nella mia candidatura a sindaco di Alpignano come racconta il mio programma politico” spiega l’imprenditrice Linda Genre, medico odontoiatra e direttore sanitario, candidata sindaco ad Alpignano.

Dopo l’incontro in Città Metropolitana e la sottoscrizione di un documento che impegna tutti i candidati consiglieri delle due liste Alpignamo e Cittadini Alpignano a tener fede al programma elettorale, Linda Genre ha deciso di contattare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Agricoltura e Regione Piemonte per sollevare la questione smog e viabilità.

“Il 15 settembre 2020 è stato riaperto il Ponte Nuovo, costruito nel 1936 ma con un traffico ridotto ai veicoli di peso minore alle 3,5 tonnellate l’opera sarà ancora oggetto di un secondo intervento di 2 milioni di euro circa per la messa in sicurezza definitiva ma ci chiediamo se non fosse possibile valutare un rifacimento ex novo, il ponte per legge diverrà proprietà di Alpignano che avrà l’onere di occuparsi della manutenzione e non vogliamo un'opera che periodicamente sia soggetta a problemi” ricorda Linda Genre.

“La situazione ha creato forti disagi al tessuto produttivo, penso ai mezzi pesanti e agricoli, costretti ad utilizzare altri percorsi tramite Avigliana e Collegno, inquinando in maniera importante – aggiunge Genre – inoltre non è chiaro se il transito sia permesso ad alcuni mezzi di soccorso come quelli della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco”.

Al territorio di Alpignano e dintorni serve subito una soluzione ulteriore per permettere il traffico a tutti i livelli (leggero e pesante) basandosi sugli studi di fattibilità realizzati negli anni scorsi.

“Tra le nostre preoccupazioni che se sarò sindaco di Alpignano vorrei approfondire con la mia Giunta ci sono sicuramente gli effetti dei ripetitori, la questione antenna 5G e gli odori sgradevoli con i quali conviviamo da anni”.