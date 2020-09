Trasporti, Beccaria e Canalis (Pd): "Importante dotare di nuovi mezzi e linee Gtt l'asse per Giaveno"

"Nonostante l’aggiunta di un autobus per gli studenti, l’attuale organizzazione del trasporto scolastico sull’asse per Giaveno non è ancora sufficiente per garantire la tutela della salute dei giovani della Valsangone (e degli altri passeggeri)", sottolineano Vilma Beccaria, capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di Giaveno e Monica Canalis, consigliera regionale PD.

"La situazione dei trasporti pubblici della Valsangone era critica già prima del Covid, come da noi già segnalato nelle sedi opportune, ed ora ai classici problemi di viabilità si somma il grave rischio sanitario. Nel nostro ruolo di rappresentanti locali e regionali del Partito Democratico, stiamo interloquendo con Gtt, con l’Agenzia della Mobilità Piemontese e con l’assessore Gabusi per ottenere l’attenzione che la Valsangone merita, ma rileviamo il preoccupante silenzio del Sindaco Giacone e della sua maggioranza a trazione leghista".

"Non vorremmo che questo silenzio equivalesse a una colpevole complicità con la Giunta regionale di destra, a detrimento degli interessi del territorio. Il sovraffollamento testimoniato dalle fotografie inviate alle redazioni giornalistiche è davvero molto pericoloso e vogliamo denunciarlo fermamente, continuando a sollecitare ed incoraggiare l’arrivo di ulteriori mezzi e autisti per potenziare il parco autobus sulla direttrice per Giaveno".

"È fondamentale evitare disagi alle centinaia di famiglie interessate e garantire puntualità e sicurezza sanitaria”.