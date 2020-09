I volontari del soccorso di Caluso inaugurano due nuove ambulanze

"Con queste due ambulanze abbiamo rinnovato il nostro parco automezzi – spiega Eugenio Abellonio, presidente Volontari Soccorso Sud Canavese – ringrazio Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il contributo e le madrine dei due nuovi mezzi Maria Luisa Coppa e Ornella Musiari che da sempre sostengono la nostra associazione. Un ringraziamento anche a tutti i nostri volontari e dipendenti per l’impegno e dedizione nello svolgere i servizi a favore della comunità. Abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari, colgo l’occasione per invitare i cittadini a iscriversi al nostro corso di formazione per diventare soccorritori in programma a ottobre".