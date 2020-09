Libri grandi protagonisti del sabato di corso Marconi. Per tutti i bambini

Sabato 19 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, si svolge ‘Libri in corso Marconi’, un’iniziativa realizzata dall’Associazione Manzoni People in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi per far vivere la nuova area pedonalizzata all'interno della ‘Settimana europea della mobilità sostenibile’.

Sono in programma un Mercatino libri delle medie e prime superiori, il Book Crossing per tutti i bambini: scambiate i vostri libri, il Bibliobus e le sue Letture Animate a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi (ore 16.30 e ore 18.00) e, al termine della prima lettura, la merenda per i bimbi. E, infine, ‘Baratto-lino: porta qualcosa da scambiare’, il mercato dei bambini senza moneta in cui potranno scambiare giochi, vestiti, figurine.

Nel rispetto della normativa per il contenimento del rischio Covid–19 si invitano i partecipanti a sanificare i giochi e i libri e a presentarsi muniti di mascherine.

Per leggere tutto il programma della settimana della mobilità https://www.muoversiatorino.it/mobility-week/

Info: manzoni.people@gmail.com

