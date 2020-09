Domani riparte il Palacurling e la ricerca di un accordo per le squadre pinerolesi

Domani il palacurling aprirà e nel frattempo la nuova società Pinerolo curling ha prenotato 15 rink rispetto ai 21 previsti, anche se manca ancora l’accordo economico, e le due squadre maschili pinerolesi “Team Retornaz” di seria A e “Team Glicini” di serie B sono ancora fuori dai campionati nazionali.

Dopo la protesta di venerdì 11, è stata una settimana intensa di scambi di mail sull’asse nuova società, Comune e Sporting club Pinerolo.

Il quadro è ancora da chiarire, ma il vicesindaco Francesca Costarelli ha dato l’apertura dell’impianto di domani che punto di partenza per ragionare su un eventuale incontro richiesto da Pinerolo curling, cui fanno riferimento una serie di squadre del Pinerolese.

Intanto ha escluso che il Comune revochi la concessione dello stadio allo Sporting, come richiesto dalla società rivale, nata proprio da una costola dello Sporting.

La trattativa per avere la disponibilità del campo si è arenata sul prezzo e la nuova società per il momento ha deciso di prenotare solo una parte dei rink (ovvero due ore di pista) di cui avrebbe avuto bisogno per gli allenamenti dei suoi atleti, in tutto una sessantina, divisi in più realtà associative.

Siccome il termine per l’iscrizione ai campionati è già scaduta e non si è arrivati a un’intesa entro i tempi previsti dalla Federazione, il nuovo gruppo ha chiesto una proroga, ma molti si chiedono perché non abbia optato per una soluzione differente da Pinerolo, visto l’ostacolo economico? «L’alternativa sarebbe Cembra in Trentino, perché la pista di Torino di curling non può ospitare manifestazioni ufficiali» rispondono da Pinerolo curling.