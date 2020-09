Ugl denuncia un attacco di sedicenti rider alla sede di via Bologna

Tutta la Segreteria Regionale UGL PIEMONTE esprime tutta la vicinanza per l'attacco alla Sede Regionale UGL Emilia Romagna e provinciale 'UGL di Bologna di questa mattina.

"Indiscutibilmente si è trattato di un atto gravissimo di vandalismo e violenza politica, per cui auspichiamo la solidarietà, anche da parte del Governo e delle altre parti sociali", dichiara Armando Murella, Segretario Regionale UGL Piemonte. "Non riusciamo a comprendere questo gesto ignobile, commesso e rivendicato da parte del gruppo “Riders Union Bologna”, che ha vandalizzato gli uffici sopra citati, ma soprattutto che ha messo a repentaglio la vita dei dirigenti UGL presenti".



"L’Ugl ascoltando le istanze dei rider ha collaborato con le parti datoriali per redigere un CCNL Rider per difendere e salvaguardare i lavoratori del settore. Quindi a fronte del nulla che c’era in passato, crede di avere ridato diritti esigibili ai lavoratori autonomi, ma con maggiori diritti e tutele", conclude Murella.