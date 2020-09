Reale Mutua Basket, Tempesta entra nello staff

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare un nuovo ingresso nel proprio staff. Marco Tempesta entra a far parte della compagine gialloblu con il ruolo di “Addetto alle basketball operations”. Ulteriore tassello nel progetto di consolidamento societario, valore aggiunto nell’organizzazione del lavoro quotidiano.

Classe 1982, da sempre in palestra, prima come giocatore, poi come istruttore nazionale minibasket e allenatore del settore giovanile. Per lui esperienze a Collegno, Cuneo, dove conquista un titolo italiano U14, responsabile del settore giovanile della Fiat Torino. Nell’ultima stagione esperienza a Ischia, dove affianca l’attività senior a quella con i ragazzi. Da sempre attento a tutte le dinamiche del basket, non solo quelle tecniche, è specializzato nella realizzazione e gestione di eventi.

Con la sua esperienza e le sue capacità supporterà il lavoro dello staff di coach Cavina e della squadra.