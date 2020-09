Cultura, Valle (Pd): “Bandi in ritardo, la giunta ipotizza ottobre. Speriamo”

“Ho interrogato l’Assessora Vittoria Poggio regionale alla Cultura per sapere quali siano le tempistiche certe per la pubblicazione dei bandi del settore cultura, dal momento che si era impegnata a farli uscire entro la prima settimana di settembre, peraltro già in notevole ritardo rispetto alla prassi consueta”, dichiara il Vicepresidente della Commissione Cultura in Regione Daniele Valle (Pd).

“A seguito delle difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica in atto – prosegue l’esponente dem – la Regione Piemonte ha erogato per il mondo della cultura soltanto il bonus per i circoli con ristorazione, oltre al bonus di 3 milioni di euro per le piccole associazioni culturali, nell’agosto scorso. Ad oggi, invece, non sono disponibili i contributi ordinari né esistono contributi straordinari per le associazioni che svolgono attività culturali, di carattere espositivo e divulgativo, per gli istituti culturali e per le compagnie teatrali che in passato sono sempre state finanziate con leggi specifiche”.

“L’Assessora Poggio – conclude Valle– nella sua risposta ha ipotizzato l’uscita dei bandi a fine ottobre. Speriamo! Le notizie che ha dato l’Assessore Tronzano sulle difficoltà di bilancio ci fanno essere pessimisti anche sul settore culturale, che nonostante sia stato uno dei più colpiti dalla situazione covid, non ha avuto nessun contributo”.