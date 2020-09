EstOvest riparte da Moncalieri: alle Fonderie Limone una prima nazionale "Tra le linee"

Torna EstOvest – il Festival più importante dell’autunno per la musica classica contemporanea - e inaugura l’edizione 2020 con uno spettacolo in anteprima e in prima nazionale inserito nel prestigioso cartellone di Torinodanza.



“Tra le linee” è il titolo della performance di musica e danza che andrà in scena 3 ottobre alle 20.45 alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri e che verrà replicato il giorno seguente alla stessa ora e sempre negli spazi del polo artistico alle porte di Torino.

Lo spettacolo è una co-produzione EstOvest festival, Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale, Nexus e MilanOltre.



Protagonisti i musicisti di NEXT – New Ensemble Xenia e i danzatori della Compagnia Simona Bertozzi che renderanno omaggio al genio di Beethoven in occasione dei 250 anni dalla sua nascita. Il programma vede confluire le trame complesse di uno degli ultimi lavori del Maestro di Bonn, l’Opera 133 Die grosse Fugue, le intermittenze del tedesco Wolfgang Rihm e le visioni liquide e visionarie del giovane e talentuoso compositore Riccardo Perugini. Le azioni coreografiche si innestano tra le linee delle composizioni in un alternarsi di contrappunti e scivolamenti con una partitura musicale e corporea sempre in bilico tra coesistenza, aderenza, emergenza.



Claudio Pasceri, violoncellista, direttore di EstOvest Festival e autore del progetto insieme a Simona Bertozzi descrive così il programma musicale che si compenetrerà con le azioni coreografiche: “Con l’avveniristica creazione beethoveniana dell’opera 133 Die grosse Fugue la tensione, la “collisione” della materia sonora, il lirismo e il rigore a un tempo, non avevano mai conosciuto prima, nella storia della musica, un momento tanto avanzato. L’impeto idealistico beethoveniano ed il senso di contrapposizione tra male e bene, luce e tenebra, suono e silenzio, conoscono un’evoluzione enigmatica ma perentoria. Ad Io di Perugini racconta la nascita e la crescita di un “io” e della sua coscienza attraverso l’unione di brandelli melodici estratti da brani scritti dal giovane compositore dall’età di sette anni fino a oggi. Ad Io si manifesta fin da subito come un opposto della forma musicale della fuga: se la fuga è l’intreccio, l’incastro e il dialogo paritario di più linee, il brano di Perugini è invece la celebrazione del canto innocente e acerbo di un Io bambino. Infine, il breve e meraviglioso brano di Wolfgang Rihm Zwischen den Zeilen, letteralmente “tra le linee”, costituisce un elemento assai importante nella struttura del progetto artistico svolgendo la funzione di congiunzione tra la calma ed il riposo che precedono e seguono l’opera di Beethoven ed il brano stesso del maestro di Bonn. Si tratta dunque di una sorta di “ intermittenza musicale” , di fasce di suono che vengono attraversate dalla tensione musicale, di anticamere tra momenti di forte pathos e momenti di assoluto abbandono verso il Silenzio”



Simona Bertozzi, sarà invece una delle protagoniste del primo episodio di “Around EstOvest” visioni musicali nuovo progetto in tre episodi condiviso dall’Istituto Gramsci e da EstOvest Festival presso il Polo del Novecento di Torino. Martedì 29 nella Sala Conferenze di Corso Valdocco, attraverso il racconto dei rispettivi percorsi artistici e umani, la celebre coreografa insieme alla storica della musica Benedetta Saglietti e la pianista Cecilia Franchini offriranno interessanti spunti di riflessione. Tre donne in carriera daranno testimonianza delle proprie esperienze professionali e di cosa rappresenti la musica nella loro biografia, di cosa significhi operare in un ambito così a lungo appannaggio quasi esclusivo degli uomini e di come esprimano la propria creatività grazie al lavoro che hanno scelto.