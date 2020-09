Torino riscopre i suoi "scarafaggi": torna il weekend della Beatlemania

Due giorni dedicati agli scarafaggi, a Torino. Ma la questione non è di igiene o decoro pubblico: si tratta di passione. Passione per la musica. Il 3 e 4 ottobre, infatti, al Controsenso summer park di via San Paolo 169, all'angolo con corso Trapani, torna l'appuntamento con la "Beatlemania Torino", l'evento che celebra ancora una volta i quattro di Liverpool.