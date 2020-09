I sei migliori marchi di moda nel mercato azionario: come investire?

In Italia la moda rappresenta uno dei punti cardine da cui assolutamente non si può fare un passo indietro. Infatti, la moda italiana, è rappresentata anche da una serie di brand che sono diventati famosi e sono anche molto quotati in borsa. Quando si sceglie di investire sulla moda italiana, non si può non tener conto di questi fattori. Infatti, molto spesso, chi decide di fare investimenti deve analizzare i marchi della Moda Italiana e iniziare a prenderli in considerazione con lo scopo di rilanciare le proprie finanze ed investire sul settore Fashion in Italia. Vi sono tante opportunità in questo senso che vale la pena considerare. Una volta deciso qual è il marchio su cui investire, non si può poi non avviare l'investimento magari iniziando con un conto demo Trading e poi lanciare la propria sfida anche con magari l'apertura di un'attività commerciale on-line o tante altre occasioni che oggi giorno, permettono di guadagnare un po' di soldi facilmente.

Le azioni del settore moda

Il settore moda italiano è molto vasto e si contraddistingue per due categorie di base. Quelle che sono di lusso per eccellenza è quelle invece che si concentrano su un ambito completamente differente. Basti pensare ad esempio, al settore sportivo, oppure a quello extra lusso. Ad esempio, tra quelle maggiormente spendibili da un punto di vista del Trading per quanto concerne la moda sportiva vi è Nike ma anche Adidas . In più, quelle del settore lusso italiane sono Brunello Cucinelli Essilor Luxottica , Tod's, Salvatore Ferragamo e Moncler. Questi sono i sei più quotati. Tutti questi Marchi, rappresentano una fetta di mercato interessante per chi vuole investire nel mondo del Trading sui mercati finanziari. In generale invece, in Europa tra i marchi di moda maggiormente diffusi di è Lvmh che è leader del settore di lusso e possiede marchi come Louis Vuitton, Marc Jacobs e non solo. Inoltre vi è Inditex, un gruppo di abbigliamento spagnolo su scala globale, e Christian Dior. Del resto anche quest'ultimo è uno di quelli maggiormente diffusi come titoli di borsa, un po' in tutto il mondo.

Identificare i rendimenti migliori per i titoli del settore moda

Per capire quali sono i titoli del settore moda su cui investire bisogna fare un'analisi specifica. La maggior parte di quelli dell'abbigliamento pagano dei dividendi e molte società finiscono per garantire un rendimento nel corso del tempo. Il settore deve essere considerato come un investimento “a reddito”. Quindi la cosa migliore è che sì punti su una strategia del lungo periodo. Il rendimento medio dei dividendi dei titoli di abbigliamento mondiali più famosi è circa del 2% e questo è solo un punto di partenza. In alcuni casi, i marchi di lusso sono validi, anche perché sono abbastanza resistenti nel tempo, al di là di quelle che sono le fluttuazioni del mercato. Anche durante le crisi economiche, non si può dire che cadono completamente a picco. Piuttosto, restano comunque un punto di riferimento abbastanza solido del mercato.

Le nuove sfide del settore moda

Il settore moda nel corso di questi anni sta cercando di aprirsi a nuove sfide. Adesso, chi decide di investire in questo senso, può muoversi sul mercato scambiando i titoli dei marchi di moda con quelli di Cfd nel trading. In questo modo, si riesce ad ottenere un lauto guadagno su quelli che sono gli investimenti nel settore fashion. Come già accennato, basterà prevedere un piano di trading e mettere in campo le giuste strategie, analizzando il mercato del settore. Dopo il passaggio dell'analisi del mercato è fondamentale riuscire a trovare il tipo di marchio giusto su cui puntare per i propri investimenti ed il gioco sarà fatto!