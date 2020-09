Dal vicesindaco metropolitano Marocco un no alla trasformazione della linea ferroviaria Chivasso-Asti in pista ciclabile

"Non comprendo - commenta Marocco - la volontà di far retrocedere definitivamente la ferrovia Chivasso-Asti cancellando il suo ruolo di trasporto pubblico su rotaia: so tratta di una infrastruttura importante che si inserisce perfettamente in un contesto più ampio del quale non si può non tenere conto. Con il potenziamento della linea Chivasso-Ivrea-Aosta e la realizzazione della Stazione dell' alta velocità Porta del Canavese e Monferrato, il Chivassese può diventare un importante snodo trasportistico interregionale. Da qualche anno i 51 chilometri di binari della tratta Chivasso-Asti non son utilizzati, ma il tratto resta al centro di progettualità importanti anche per il trasporto ferroviario".