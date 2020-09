Tutti i vantaggi di scaffalature e soppalchi industriali per il tuo magazzino

I titolari di industrie, aziende e negozi sanno bene quanto sia importante sfruttare al massimo ed in modo efficiente il proprio magazzino. Per questo motivo è necessario dotarsi degli strumenti più adatti per l'organizzazione degli spazi, ovvero le scaffalature e i soppalchi.

L'installazione di strutture di questo tipo porta una serie di vantaggi importantissimi. Sono sistemi versatili, flessibili ed economici che riescono ad adattasi alle varie situazioni, andando a soddisfare le specifiche esigenze di ogni magazzino.



Quali scaffalature e soppalchi scegliere

Le scaffalature metalliche hanno una caratteristica importantissima: sono componibili. Questo consente di creare una struttura personalizzata per il proprio magazzino, con la possibilità di integrarla molto facilmente in un secondo momento, a seconda delle esigenze.

In fase di scelta delle scaffalature è opportuno tuttavia rivolgersi soltanto a produttori e rivenditori di grande esperienza nel settore. Ne rappresenta un esempio Metal Sistem Italia , un'azienda specializzata nella realizzazione di impianti di scaffalature di qualità. Tra i suoi prodotti, tutti riconosciuti e certificati dai più importanti organi di controllo, ci sono varie soluzioni per l'organizzazione dei magazzini e l'arredamento dei negozi.

Le scaffalature metalliche leggere sono la soluzione ideale per chi ha la necessità di stoccare merce in scatola, contenitori, materiali cartacei. Ogni ripiano può sostenere un carico di circa tre quintali e la struttura può essere personalizzata in base alle esigenze con l'installazione di separatori, ganci, parapetti e cancelli.

Ma ci sono scaffalature per ogni tipo di industria: quelle pesanti permettono di stoccare pallet o contenitori di grandi dimensioni e di peso elevato, mentre i cantilever consentono di immagazzinare articoli molto ingombranti e che si estendono in lunghezza.

Le industrie che hanno la necessità di ampliare la superficie del loro magazzino possono risolvere il problema in modo economico installando dei soppalchi. Anche in questo caso si tratta di soluzioni altamente personalizzabili: ci sono le strutture per spazi ristretti e carichi minori, ma anche quelle create per gli spazi più grandi e per stoccare le merci più pesanti.





Perché organizzare il magazzino con scaffalature e soppalchi

I vantaggi delle scaffalature e dei soppalchi industriali, come detto, sono davvero molti. La prima è data dalla loro flessibilità: essendo strutture componibili possono essere perfettamente adattate al magazzino e alle proprie necessità di stoccaggio per una perfetta gestione degli spazi a disposizione.

Inoltre, la struttura può essere modificata in un secondo momento, nel caso in cui il traffico di merce nel magazzino dovesse aumentare. La flessibilità è garantita anche dalla possibilità di installare, sia subito che successivamente, svariati tipi di accessori.

Ogni attività ha bisogno di ottimizzare i suoi spazi e le scaffalature in metallo sono la soluzione ideale in ogni contesto: un altro vantaggio loro è rappresentato dalla versatilità. I sistemi di questo tipo infatti possono trovare applicazione in svariati ambiti e per organizzare materiali di ogni genere.

Le scaffalature pesanti ed i soppalchi sono molto frequenti in ambito industriale, ma le strutture più leggere si possono installare anche all'interno di negozi, biblioteche, uffici, piccoli magazzini e così via. In ogni caso vengono garantite una grande stabilità e una portata adeguata ad ogni situazione.

Altri benefici sono legati alla qualità del fornitore. Metalsistem Italia è in grado di progettare le strutture in base alle necessità del cliente, rispettando tutte le esigenze in termini di sostenibilità e sicurezza. La scaffalatura viene preparata, installata e consegnata “chiavi in mano” in tempi rapidi.

Ed infine bisogna parlare dei materiali utilizzati. Per creare le sue strutture, Metalsistem Italia utilizza esclusivamente profili realizzati in acciaio strutturale certificati in acciaieria. Le scaffalature vengono testate all'interno del laboratorio Seismic Tower; le partnership con l'Università di Trento e il Politecnico di Milano permettono all'azienda di sviluppare soluzioni sempre più innovative e performanti.