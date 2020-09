San Benigno, scontro auto-bici: il ciclista trasportato in codice rosso al Cto

Brutto incidente attorno alle 15 di oggi, lunedì 28 settembre, a San Benigno, nel Canavese. In via Ivrea, al km 14 dopo il ponte sull'Orco, in direzione Foglizzo, si è verificato lo scontro tra una bici e una vettura.

Ha avuto la peggio il ciclista, un uomo di circa 50 anni, che è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, in codice rosso, dopo essere stato intubato dai sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure.

Le condizioni dell'uomo sono gravi, a seguito del violento trauma cranico riportato.