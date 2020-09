Riki presenta il suo nuovo album Popclub in esclusiva dagli studi di Alpignano di Radio Manila

E all'interno della promozione del suo nuovo lavoro, l'artista sarà in esclusiva radiofonica ai microfoni di Radio Manila giovedì 1 ottobre, alle 11, in diretta dagli studi di Alpignano. A intervistarlo, saranno Devis Maidó e Barbara Cannone .

Proprio in questi giorni si può ascoltare in rotazione radiofonica il nuovo singolo estratto dal disco, dal titolo "Litighiamo". Un brano che Riki ha presentato per la prima volta dal vivo all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2020 - edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.