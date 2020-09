Il tributo di Nichelino per le pallavoliste della Sangone promosse in serie C

Festa per le campionesse del G. S. Sangone di volley femminile venerdì sera al centro Grosa di Nichelino.

Le ragazze porteranno quest'anno i colori della città nella Serie C, dopo aver ottenuto il grande traguardo della promozione. Il presidente della società, Andrea Casile, insieme al sindaco Giampiero Tolardo e agli assessori allo Sport Michele Pansini e ai Grandi eventi Giorgia Ruggiero, ha ricordato tutte le protagoniste del fantastico risultato, compresi allenatore e preparatore atletico. Dopo gli interventi del sindaco e degli assessori, la capitana del team della Sangone ha parlato del successo ottenuto e degli obiettivi della nuova stagione e del futuro.

Quella di venerdì è stata anche l'occasione per presentare la nuova maglia della squadra e per far conoscere tutte le ragazze che costituiranno la squadra nella prossima stagione. La cittá di Nichelino sta facendo passi da gigante nello sport: è la prima società cittadina che riesce ad approdare in un campionato di serie C. Questo merito sia delle ragazze ma anche dell’allenatore. Il presidente Casile è orgoglio di questo successo è spera che le ragazze possano farsi valere e mantenere alto il nome del GS Sangone.

Fra i sogni concreti del prossimo futuro, oltre alla promozione in B2, c'è quello della realizzazione di un palazzetto dello sport nichelinese, struttura indispensabile per le categorie superiori.