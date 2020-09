Basket, Reale Mutua Torino–Orasì Ravenna a porte aperte

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare che lo scrimmage di sabato 3 ottobre alle 18.15, con Ravenna, sarà aperto al pubblico. Grazie alla collaborazione con PMS Basketball il PalaEinaudi aprirà le sue porte. Lo farà in sicurezza, con una capienza ridotta e con l’obbligo di mascherina.

Modalità

Per l’acquisto del biglietto sarà necessario inviare la propria prenotazione all’indirizzo segreteria@pmsbasketball.com, nella mail si dovranno indicare nominativo, numero di telefono e indirizzo mail di ogni spettatore. Si riceverà mail di conferma dell’avvenuta prenotazione. Il ritiro dovrà avvenire entro venerdì 2/10 presso la segreteria del PalaEinaudi, in via Luigi Einaudi 44, che sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Prezzi

Intero: 10 euro

Under 18 e over 65: 5 euro