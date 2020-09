In vacanza con il proprio cane: consigli e regole per viaggiare in sicurezza

Per trascorrere una vacanza divertente e serena con il proprio cane è necessario organizzare al meglio tutto l'itinerario e mettere in valigia gli accessori indispensabili per il suo benessere. Dai giochi all'occorrente per l'igiene, passando per gli antiparassitari e il guinzaglio, sono tante le cose da non trascurare per garantire la massima tranquillità sia all'animale sia al suo padrone.

Ecco alcuni consigli e un elenco di regole da rispettare per partire in sicurezza con il proprio amico a quattro zampe al seguito.

Come abituare il pet al trasportino

Che si viaggi in macchina, in aereo o col treno, per fare in modo che il proprio cane non risenta dello stress del viaggio bisogna abituarlo al trasportino qualche mese prima della partenza, rispettando i suoi tempi. Innanzitutto, bisogna scegliere un prodotto adatto al proprio animale, tenendo conto della sua mole, dell'età e del suo stato di salute generale, così che possa affrontare gli spostamenti in maniera serena e senza avvertire alcun tipo di disagio.

Per permettergli di muoversi, girarsi e magari anche riposare durante il tragitto, è preferibile optare per un modello abbastanza grande e capiente da farlo stare comodo sia in piedi sia in posizione accucciata.

Una volta acquistato il trasportino giusto bisogna addestrare il cane a usarlo, lasciando aperta la porticina e incoraggiandolo a entrarci senza però forzarlo, magari inserendo all'interno della “cuccia da viaggio” la sua coperta preferita, qualche gioco o del cibo per fargli prendere confidenza con il nuovo ambiente.

Durante i primi approcci, vi consigliamo inoltre di non adoperare l'oggetto per portare il cane in un luogo che non gradisce (per esempio dal veterinario o dal toelettatore), perché altrimenti potrebbe associare il kannel a qualcosa di negativo e respingere, di conseguenza, ogni vostro tentativo di farlo entrare nella gabbia. In ogni caso, fate in modo che i primi viaggi dentro il trasportino non durino più di un paio d'ore e ricordate sempre di non costringere mai l'animale a entrarci contro la sua volontà.

Pianificare la vacanza

Prima di preparare le valigie, è importante pianificare il viaggio nei minimi dettagli per trovare un perfetto compromesso tra le esigenze della famiglia e quelle del proprio amico a quattro zampe, così da rendere la vacanza un'esperienza indimenticabile sia per lui sia per i suoi padroni.

A tal proposito, è importante scegliere un albergo o un resort che accolga gli animali domestici, verificando però che ci siano spazi a loro dedicati e magari provvisti di cucce e gabbie per farli dormire e mangiare.

Fortunatamente in Italia, così come all'estero, ci sono numerose strutture alberghiere “pet friendly” che, oltre a consentire di tenere il cane o il gatto in camera, offrono aree agility, servizi di dog sitting e menù appositi per garantire al Fido un soggiorno confortevole e sereno. Per andare sul sicuro, sul web ci sono numerosi siti e app gratuite che permettono di confrontare e prenotare gli alloggi che accettano animali al seguito, con in più le descrizioni e le opinioni di altri utenti sulla qualità dei servizi offerti.

Un discorso a parte va, invece, dedicato alla scelta della meta: meglio andare al mare o in montagna? Se un cane è già abituato alla vita in città, qualunque sia la preferenza l'importante per lui è che il suo padrone sia sempre al suo fianco, mentre sotto il profilo organizzativo bisognerà accertarsi che nella località turistica scelta ci siano spiagge dove è consentito l'accesso agli animali o aree attrezzate con spazi gioco all’aperto fatti su misura per i nostri amati quadrupedi.

Cosa mettere in valigia

Per garantire al proprio amico a quattro zampe una vacanza serena e tranquilla, dopo aver scelto la meta e pianificato l'itinerario con largo anticipo, bisogna redigere un elenco di tutto il necessario da portare con sé durante il viaggio, così da essere pronti a qualsiasi evenienza.

Dal momento che gli animali domestici sono abbastanza abitudinari, è importante rispettare i loro tempi anche nel nuovo ambiente, cercando di creare spazi confortevoli e sicuri sia lungo il tragitto sia una volta arrivati a destinazione.

Inoltre, prima della partenza è buona norma fare una visita di routine dal veterinario, in modo che possa controllare lo stato di salute generale dell'animale e provvedere alle vaccinazioni necessarie per viaggiare in sicurezza.

A tal proposito, vi consigliamo di portare sempre con con voi il libretto sanitario (anche se non esplicitamente richiesto dalla struttura alberghiera che avete scelto), il guinzaglio, la museruola, un paio di ciotole (una per l'acqua e l'altra per il cibo), i giochi per intrattenerlo, i sacchetti per le deiezioni e le medagliette per cani con tutte le informazioni utili per rintracciare il proprietario in caso di smarrimento.