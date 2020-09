Il "Glocal" si proietta verso il 2021: ecco il 23° Manhattan Short Film Festival

Con alle spalle un’edizione dalla formula inedita che ha portato nelle arene estive e luoghi culturali torinesi film accolti con interesse e ampia partecipazione di pubblico, il Glocal Film Festival si proietta verso il 2021 e apre le call per raccogliere nuovi documentari e cortometraggi made in Piemonte, prodotti nel 2020.

Come da tradizione, il lancio dei bandi delle sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte per la 20a edizione del Glocal Film Festival, che si terrà dall’11 al 15 marzo 2021 al Cinema Massimo-MNC, si sposa con una serata dal respiro internazionale: la tappa torinese del Manhattan Short Film Festival.

Anche quest’anno, grazie all’Associazione Piemonte Movie, Torino si unirà a questo evento globale che prende vita in oltre 400 città di tutti e sei i continenti con un mese di proiezioni; i 9 corti finalisti della 23a edizione del festival con base a New York saranno in programma al Cinema Ambrosio di Torino, mercoledì 7 ottobre alle 21 (Corso Vittorio Emanuele II, 52. Ingresso 5 €. Biglietti online www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5131. Proiezione in V.O. con sottotitoli inglesi quando non in lingua inglese).